24 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues Al-Ittihad'a döndü

Garry Rodrigues formayı giydi! İşte o kare
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

Geçtiğimiz günlerde 'den ayrılan futbolcu , Al-Ittihad'a döndü. Yıldız futbolcu, Arap ekibinin formasını giyerek basın mensuplarına poz verdi.

ile kiralık sözleşmesini feshederek Al Ittihad'a geri dönen , 'a döndü. Bir dönem formasını giydiği 'a döneceği konuşulan futbolcu, Al-Ittihad formasını giyerek basın mensuplarına poz verdi.

İşte o kare:

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