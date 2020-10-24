Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılan Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a döndü. Yıldız futbolcu, Arap ekibinin formasını giyerek basın mensuplarına poz verdi.

Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini feshederek Al Ittihad'a geri dönen Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'a döndü. Bir dönem formasını giydiği Galatasaray'a döneceği konuşulan Yeşil Burun Adalı futbolcu, Al-Ittihad formasını giyerek basın mensuplarına poz verdi.



İşte o kare:

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