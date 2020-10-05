Beklenen forvet geldi!
Pozisyon alış, topa hareketleniş ve bitiriş: 10 numara!.. Tanzanyalı, attığı 2 golle F.Bahçe’yi hücumda sırtlayacağını şimdiden gösterdi.
Fenerbahçe'de Mbwana Samatta sevinci yaşanıyor... Aston Villa'dan transfer edilen Tanzanyalı santrfor, ilk onbirde çıktığı ilk karşılaşmada 2 gol atarken performansıyla yüzleri güldürdü. 27 yaşındaki yıldız ilk golde pozisyon alışı, topa hareketlenişi ve bitiriş vuruşu ile ders verirken, ikinci golde Sosa'nın ceza sahasına kestiği topta taymingi+net kafa vuruşu ile de tam not aldı. Camiada, "Tam isabet bir transfer olmuş. Hep böyle oynarsa hücumda takımı sırtlar" yorumları yapıldı.
Fenerbahçe'de Mbwana Samatta sevinci yaşanıyor... Aston Villa'dan transfer edilen Tanzanyal�� santrfor, ilk onbirde çıktığı ilk karşılaşmada 2 gol atarken performansıyla yüzleri güldürdü. 27 yaşındaki yıldız ilk golde pozisyon alışı, topa hareketlenişi ve bitiriş vuruşu ile ders verirken, ikinci golde Sosa'nın ceza sahasına kestiği topta taymingi+net kafa vuruşu ile de tam not aldı. Camiada, "Tam isabet bir transfer olmuş. Hep böyle oynarsa hücumda takımı sırtlar" yorumları yapıldı.
Samatta'nın maçtan sonra verdiği röportajdaki mütevazılığı ve takımı öncelemesi de dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcunun, "Takıma yardımcı olduğum için sevinçliyim. Sonlarda biraz zorlaştı. Sonuçta 3 puanı aldık. Bizim için en önemlisi kazanarak devam etmek. Goller atarak galibiyete katkı sağlamak bana ayrı bir mutluluk verdi. Ancak 100 tane gol atacağıma Fenerbahçe'nin şampiyon olması benim için daha önemli" sözleri beğeni topladı.
SAVUNMA İŞİ SIKI TUTUYOR
Geçtiğimiz sezonlarda savunmada büyük sıkıntı yaşayan F.Bahçe, bu kez işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, ilk 4 haftalar itibarı ile son 5 yılda en az gol yediği sezonu yaşıyor. Ligde 4 maçta kalesinde 2 gol gören Kanarya'nın 2019-20'de 5, 2018-19'da 6, 17-18'de 8, 16- 17'de 6 kez ağları havalanmıştı.
AFRİKA'NIN GURURU
Samatta'ya Afrika'dan da tebrik geldi. Afrika Futbol Konfederasyonu resmi twitter hesabından, "İlk maçında 2 gol, Tanzanya'nın süper starı Afrika'yı gururlandırıyor" paylaşımı yaptı.
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