10 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor

Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

arasını boş geçmek istemeyen Fenerbahçe bugün ile hazırlık maçı yapacak. Samandıra'daki 'nde oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

arasını boş geçmek istemeyen Fenerbahçe bugün ile hazırlık maçı yapacak. Samandıra'daki 'nde oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Erol Bulut'un yeni transferleri test etme imkanı bulacağı karşılaşma, F.Bahçe kanalından canlı yayınlanacak.

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