Flaş Ozan Tufan yorumu! "Alkışlanmaya başladığı anda düşüşe geçiyor"

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Konu Ozan olduğu zaman susmayı tercih ediyorum. Ozan Tufan'ın şöyle bir durumu var: Çok iyi oynuyor, övmeye başladığımız zaman düşüşe geçiyor. Ozan'ın iniş çıkışları çok şiddetli." dedi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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