09 Ekim 2020, Cuma
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Flaş Ozan Tufan yorumu! "Alkışlanmaya başladığı anda düşüşe geçiyor"
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Konu Ozan olduğu zaman susmayı tercih ediyorum. Ozan Tufan'ın şöyle bir durumu var: Çok iyi oynuyor, övmeye başladığımız zaman düşüşe geçiyor. Ozan'ın iniş çıkışları çok şiddetli." dedi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
09.10.2020
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