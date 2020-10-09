Kemal Ademi: Vedat Muriqi gibi bir santrfor değilim

Fenerbahçe'nin transferin bitmesine kısa bir süre kala akdrosuna kattığı Kemal Ademi medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Ademi "Vedat Muriqi gibi bir santrfor değilim" dedi.

Kemal Ademi: Gerçekten çok iyi hissediyorum kendimi. Fenerbahçe'ye geleli 1 hafta oldu. Fantastik bir kulüp, fantastik oyuncular, fantastik bir teknik heyet. Çok büyük bir takım.

Türkiye'de akrabalarım var ama Türkiye için oynayabilir miyim bilmiyorum. Almanya ve İsviçre pasaportum var ama Kosova pasaportum yok



Vedat Muriqi ile konuşmadım ama Vedat'ı ve Fenerbahçe'yi seyrettim. Kendisi çok büyük bir oyuncu ve Kosova için önemli biri.

Ibrahimovic idol olarak anılabilecek bir futbolcu. Basel'den eski takım arkadaşlarım bana 'Ibrahimovic' diyorlardı ama ben de Kemal Ademi'yim diyordum.

Vedat Muriqi gibi bir santrfor değilim. Topla tek başıma gitmeyi, yüksek tempoyu severim.

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