09 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Kemal Ademi: Vedat Muriqi gibi bir santrfor değilim

Ademi'den flaş Vedat Muriqi açıklaması! Benim tarzım...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

'nin transferin bitmesine kısa bir süre kala akdrosuna kattığı medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Ademi " gibi bir santrfor değilim" dedi.

: Gerçekten çok iyi hissediyorum kendimi. 'ye geleli 1 hafta oldu. Fantastik bir kulüp, fantastik oyuncular, fantastik bir teknik heyet. Çok büyük bir takım.

'de akrabalarım var ama Türkiye için oynayabilir miyim bilmiyorum. ve pasaportum var ama pasaportum yok

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ile konuşmadım ama Vedat'ı ve Fenerbahçe'yi seyrettim. Kendisi çok büyük bir oyuncu ve Kosova için önemli biri.

Ibrahimovic idol olarak anılabilecek bir futbolcu. Basel'den eski takım arkadaşlarım bana 'Ibrahimovic' diyorlardı ama ben de Kemal Ademi'yim diyordum.

Vedat Muriqi gibi bir santrfor değilim. Topla tek başıma gitmeyi, yüksek tempoyu severim.

Kemal Ademi: Ibrahimovic idol olarak anılabilecek bir futbolcu

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