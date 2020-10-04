04 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Papiss Cisse siftah yaptı

Papiss Cisse siftah yaptı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

'nin yeni transferi , Fatih Karagümrük karşısında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

'nin yeni transferi , Fatih Karagümrük karşısında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Yedek soyunan Senegalli forvet, 84. dakikada gecenin yıldızı Samatta'nın yerine oyuna dahil oldu. 'u geçen sezon attığı gollerle sırtlayan Cisse ilk maçında oyunda kaldığı sürede pozisyon bulamadı.
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