09 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Christoph Daum: Aziz Yıldırım kulübün anahtarını verdi

Aziz Yıldırım kulübün anahtarını verdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

Christoph Daum yeni çıkan 'Her zaman sınırda' adlı biyografi kitabında Fenerbahçe'deki günlerini de anlattı. 66 yaşındaki çalıştırıcı, Aziz Yıldırım'ın kendisine kulübün anahtarını teslim ettiğini belirtti.

Christoph Daum yeni çıkan 'Her zaman sınırda' adlı biyografi kitabında Fenerbahçe'deki günlerini de anlattı. 66 yaşındaki çalıştırıcı, Aziz Yıldırım'ın kendisine kulübün anahtarını teslim ettiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Yıldırım kalbini Fenerbahçe'ye vermişti. Sadece kızgın olduğunda bana gözüne gözükme ve şaka yapma uyarısında bulunmuşlardı. O dönem Van Hooijdonk'u istiyorduk. Aziz Yıldırım ile Hollanda'ya gittik. Oyuncunun danışmanı yüksek bir rakam istedi. Aziz Yıldırım fiyatı duyunca hafif bir gülümsedi. Fiyat onun için adeta çerez parasıydı. Transfer dört saatte bitti. (Daha sonra intihar eden) Enke'nin depresyonda olduğunu sonradan öğrendim. İstanbulspor maçından sonra görüşmek için otel odasına gittim. Hava açık olmasına rağmen perdeleri kapalıydı. Garibime gitmişti. Burada bana depresyon hastası olduğunu söyledi. Ertesi gün sözleşmesi feshedildi" dedi.

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