08 Ekim 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Euroleague'de tarihi maç! Fenerbahçe Beko rekor kırdı

Euroleague'de tarihi maç! Fenerbahçe rekor kırdı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 Giriş Tarihi: 08.10.2020

'in 2. haftasında 'e konuk olan , rakibi karşısında 48 ribaund alarak rekor kırdı.

'in 2. haftasındaki Türk derbisinde ile Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, corona virüsü tedbirleri nedeniyle seyircisi oynanan mücadeleden 80-71'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında 48 ribaund alarak kulüp rekoru kırdı.

Avrupa'daki Türk derbisi F.Bahçe Beko'nun! haberin devamı

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