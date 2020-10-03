Fenerbahçe'nin yeni transferi Perotti İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Diego Perrotti İstanbul'a geldi. Arjantinli yıldız, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayacak..

Fenerbahçe 'nin her konuda anlaşmaya vardığı Diego Perrotti İstanbul 'a geldi. Arjantinli yıldız, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayacak.

Transfer döneminde şu ana kadar 15 futbolcuyu renklerine bağlayan ve şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, 16. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Diego Perotti transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe ve Roma, Arjantinli yıldızın transferi konusunda anlaşmaya varırken, tecrübeli futbolcu son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE DE AÇIKLADI!

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de Perotti ile görüşmelere başlandığını resmi sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

DİĞER