Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi başladı
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde top kapma çalışması ve pas organizasyonları yapıldı.
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde top kapma çalışması ve pas organizasyonları yapıldı. Basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Milli takımlarda bulunan Pelkas, Ozan Tufan, Sangare, Ömer Faruk, Altay, Valencia, Ferdi, Novak, Rodrigues, Thiam, Dirar, Samatta ve Tisserand idmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan Diego Perotti ise tedavi oldu.
İSTANBULSPOR İLE ÖZEL MAÇ
Sarı-lacivertliler, 10 Ekim Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Milli arayı boş geçirmek istemeyen Erol Bulut, karşılaşmada eldeki tüm oyuncuları test etme fırsatı bulacak. Mücadele Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama