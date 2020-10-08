08 Ekim 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi başladı

Göztepe mesaisi başladı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.10.2020

Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları başladı. 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde top kapma çalışması ve pas organizasyonları yapıldı.

Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları başladı. 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde top kapma çalışması ve pas organizasyonları yapıldı. Basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Milli takımlarda bulunan Pelkas, Ozan Tufan, Sangare, Ömer Faruk, Altay, Valencia, Ferdi, Novak, Rodrigues, Thiam, Dirar, Samatta ve Tisserand idmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan Diego Perotti ise tedavi oldu.

İSTANBULSPOR İLE ÖZEL MAÇ
Sarı-lacivertliler, 10 Ekim Cumartesi günü 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Milli arayı boş geçirmek istemeyen Erol Bulut, karşılaşmada eldeki tüm oyuncuları test etme fırsatı bulacak. Mücadele Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Erol Bulut'tan şampiyonluk sözleri! Erol Bulut'tan şampiyonluk sözleri!
Konuşulması gereken çok şey var "Konuşulması gereken çok şey var"
Rodrigues F.Bahçe'den ayrılacak mı? Karar verildi Rodrigues F.Bahçe'den ayrılacak mı? Karar verildi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör