07 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Mehmet Ekici'nin yeni adresi...

Transfer sürprizi! İşte yeni adresi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak sakatlıklar sebebiyle istenilen seviyeye bir türlü gelemeyen Mehmet Ekici, Rusya Ligi takımlarıyla görüşme halinde.

Fenerbahçe'de sözleşmesi uzatılmayan ve takımdan ayrılan Mehmet Ekici'nin yeni adresi merak konusu olmuştu. Gurbetçi oyuncu, Fenerbahçe forması giymek için 6 ay futbol oynamamıştı ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Ekici, Fenerbahçe macerasının büyük bölümünde sakatlıklarla boğuştu.

YENİ ROTA RUSYA!

Sözleşmesi uzatılmayan ve takımdan ayrılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu kendisine kulüp bulamadı. Ekici'nin, transferin 17 Ekim'e kadar sürdüğü Rusya'da bazı kulüplerle görüştüğü bildirildi.

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