Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Karar verildi

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında Al-Ittihad'den 2 yıllığına kiralanan ancak bu sezon kadroda düşünülmeyen Garry Rodrigues'in geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün, Yeşil Burun Adalı futbolcunun sözleşmesini feshedeceği ve oyuncunun Al-Ittihad'e döneceği öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de 21 futbolcu ile yollar ayrıldı ve 18 yeni transfer yapıldı. Süper Lig'de tek hedefi şampiyonluk olan sarı-lacivertlilerde bir veda daha gerçekleşiyor.

RODRIGUES GERİ DÖNÜYOR!

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Al-Ittihad takımından kiraladığı Garry Rodrigues'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik heyetin kadroda düşünmediği Rodrigues'in Al-Ittihad'a geri döneceği belirtildi. Arabistan'daki transfer döneminin sürmesini avantaj olarak gören sarı-lacivertliler 2.5 milyon Euro'luk ücretten kurtulmuş olacak.

Yeşil Burun Adalı oyuncuya transferin son gününde ezeli rakip Galatasaray talip oldu ama transfer gerçekleşmedi.

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