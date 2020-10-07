07 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Karar verildi

Rodrigues F.Bahçe'den ayrılacak mı? Karar verildi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

Yaz döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren 'de geçtiğimiz sezon başında Al-Ittihad'den 2 yıllığına kiralanan ancak bu sezon kadroda düşünülmeyen 'in geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün, futbolcunun sözleşmesini feshedeceği ve oyuncunun Al-Ittihad'e döneceği öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Yaz dönemini oldukça hareketli geçiren 'de 21 futbolcu ile yollar ayrıldı ve 18 yeni transfer yapıldı. 'de tek hedefi şampiyonluk olan sarı-lacivertlilerde bir veda daha gerçekleşiyor.

RODRIGUES GERİ DÖNÜYOR!
Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Al-Ittihad takımından kiraladığı 'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik heyetin kadroda düşünmediği Rodrigues'in Al-Ittihad'a geri döneceği belirtildi. Arabistan'daki transfer döneminin sürmesini avantaj olarak gören sarı-lacivertliler 2.5 milyon Euro'luk ücretten kurtulmuş olacak.

oyuncuya transferin son gününde ezeli rakip talip oldu ama transfer gerçekleşmedi.

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