Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Choupo Moting Bayern Münih'e transfer oluyor!
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Kamerunlu golcü Eric Maxim Choupo Moting'den sürpriz bir hamle geldi. Adı hem Beşiktaş hem Fenerbahçe ile yıldız isim Alman devi Bayern Münih ile anlaşma sağladı. İşte detaylar..
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir süre önce transfer gündemine aldığı Kamerunlu golcü Eric Maxim Choupo Moting sürpriz bir transfere imza atmak üzere...
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Paris Saint-Germain'le sözleşmesi sona erdiğinden beri kulüpsüz olan 31 yaşındaki forvet, Alman devi Bayern Münih'e transfer oluyor.
Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala, iki tarafın anlaşma sağladığı ve imzaları atmak için birkaç detay kaldığı ifade edildi.
Neymar, Cavani ve Mbappe gibi isimlerin ardından PSG'de gözden düşen ve Alman pasaportu da bulunan Eric Maxim Choupo Moting, daha önce Hamburg, Nürnberg, Mainz, Schalke, Stoke ve PSG'de forma giymişti. (Fotomaç)
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