Joachim Löw: Fenerbahçe'nin kalbimde ayrı bir yeri var

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, A Milli Futbol Takımımız ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Löw, bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'nin kalbinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Joachim Löw, "Türkiye'de her zaman güzel anılarım var. Güzel zamanlar geçirdim. Genç bir teknik direktör olarak Türkiye'de görev yapmıştım. Futbolda ileride ne olur bilinmez ama Türkiye'yi seviyorum. Türkiye her zaman kalbimde ve aklımda." dedi.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Alman teknik adam, "Bilhassa Fenerbahçe her zaman kalbimde. Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman ayrı bir yeri var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Löw, 1998/99 sezonunda Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmış ve 38 maçta 2.05 puan ortalamasıyla sezonu 2. sırada bitirmişti.

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