06 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe rekorunu egale etti

Fenerbahçe rekorunu egale etti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 Giriş Tarihi: 06.10.2020

, 18 transferle 'in rekortmeni oldu. Ayrıca 1993/94'ten sonra bir sezonda en çok takviye yaptığı sezonuna imza attı. Taraftarlar, sosyal medyada başkan ve Emre Belözoğlu'na teşekkür etti.

, 18 transferle 'in rekortmeni oldu. Ayrıca 1993/94'ten sonra bir sezonda en çok takviye yaptığı sezonuna imza attı. Taraftarlar, sosyal medyada başkan ve Emre Belözoğlu'na teşekkür etti. #Teşekkürler- FenerbahçeYönetimi hashtag'iTwitter Türkiye Trend Listesi'nde 1. sıraya yerleşti. Ezeli rakiplere de gönderme yapıldı: Beşiktaş taraftarı: #YaForvetYaİstifa #GüleGüleYönetim Galatasaray taraftarı: #KredinizBittiİstifa #YaTransferYaİstifa Fenerbahçe taraftarı: #TeşekkürlerFenerbahçeYönetimi, #FenerbahçeLimitiParçaladı Gurur duyuyoruz! @Fenerbahçe

GELENLER:
Lemos, Tisserand, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Nazım Sangare, Enner Valencia, Mame Thiam, Samatta, Papiss Cisse, Sinan Gümüş, Ademi, Jose Sosa, Pelkas, Perotti, Mert Hakan, İsmail Yüksek, Barış Sungur.

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