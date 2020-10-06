Fenerbahçe rekorunu egale etti

Fenerbahçe, 18 transferle Süper Lig'in transfer rekortmeni oldu. Ayrıca 1993/94'ten sonra bir sezonda en çok takviye yaptığı sezonuna imza attı. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür etti.

Fenerbahçe, 18 transferle Süper Lig'in transfer rekortmeni oldu. Ayrıca 1993/94'ten sonra bir sezonda en çok takviye yaptığı sezonuna imza attı. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür etti. #Teşekkürler- FenerbahçeYönetimi hashtag'iTwitter Türkiye Trend Listesi'nde 1. sıraya yerleşti. Ezeli rakiplere de gönderme yapıldı: Beşiktaş taraftarı: #YaForvetYaİstifa #GüleGüleYönetim Galatasaray taraftarı: #KredinizBittiİstifa #YaTransferYaİstifa Fenerbahçe taraftarı: #TeşekkürlerFenerbahçeYönetimi, #FenerbahçeLimitiParçaladı Gurur duyuyoruz! @Fenerbahçe

GELENLER:

Lemos, Tisserand, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Nazım Sangare, Enner Valencia, Mame Thiam, Samatta, Papiss Cisse, Sinan Gümüş, Ademi, Jose Sosa, Pelkas, Perotti, Mert Hakan, İsmail Yüksek, Barış Sungur.

DİĞER