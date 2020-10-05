05 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Kemal Ademi resmen Fenerbahçe'de

Kemal Ademi Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Son dakika haberi... , 'nin Basel takımında forma giyen golcü oyuncu 'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulübü, Basel'de forma giyen santrfor 'yi etti.

Transfer, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, oyuncunun gollerinin yer aldığı bir video ve "Hoş geldin Kemal Ademi" mesajıyla duyuruldu.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Fenerbahçe Kemal Ademi'yi açıkladı

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