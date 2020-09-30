30 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Cisse pusuda!

Cisse pusuda!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

Samatta ile birlikte forvet hattına bir takviye daha planlayan Fenerbahçe, 'yi bekletiyor.

Samatta ile birlikte forvet hattına bir takviye daha planlayan Fenerbahçe, 'yi bekletiyor. Önceliği Porto'dan Ze Luis'i kiralamak olan sarı-lacivertliler, bu futbolcuda sorun yaşaması halinde boşta olan Cisse'ye imza attıracak.

5 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'den haber beklediği için gelen diğer teklifleri askıya aldığı ve birkaç gün içinde durumun netleşeceği belirtildi. İki sezon formasını giydiği Alanyaspor ile 65 maça çıkan Senegalli yıldız, bu karşılaşmalarda 42 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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