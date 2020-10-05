Son dakika: Dimitrios Pelkas resmen Fenerbahçe'de!
Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe, PAOK forması giyen Dimitrios Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Yunanistan'ın PAOK takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Pelkas'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geride kalan sezon PAOK'da 27 maça çıkan Pelkas, 3 gol attı. PAOK'la 2018-2019 sezonunda şampiyonluk da yaşayan Pelkas, bu sezon ise Yunan ekibiyle 8 resmi maça çıkıp, 2 gol kaydetti.
Pelkas, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta da 1 gol atmıştı.
Ailemize hoş geldin Dimitris Pelkas! 💛💙 pic.twitter.com/zsPsEkEer1— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020
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