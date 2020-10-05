05 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Dimitrios Pelkas resmen Fenerbahçe'de!

10 numara transferinde mutlu son! Pelkas resmen F.Bahçe'de
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Son dakika haberi... Fenerbahçe, forması giyen ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

, Yunanistan'ın takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Pelkas'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezon PAOK'da 27 maça çıkan Pelkas, 3 gol attı. PAOK'la 2018-2019 sezonunda şampiyonluk da yaşayan Pelkas, bu sezon ise Yunan ekibiyle 8 resmi maça çıkıp, 2 gol kaydetti.

Pelkas, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta da 1 gol atmıştı.

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