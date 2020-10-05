05 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Diego Perotti Fenerbahçe'de!

F.Bahçe'de bombalar peş peşe! Yıldız ismin transferi açıklandı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Son dakika transfer haberi... , Roma forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu 'yi kadrosuna kattı.

, İtalya'nın Roma Kulübünden Arjantinli futbolcu 'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son 5,5 sezonda Roma forması giyen Perotti, bu sürede 138 maçta 32 gol attı. Perotti geride kalan sezonda ise Serie A'da 21 maça çıkıp, 5 gol kaydetti.

Kariyerinde 6 sezon İspanya'nın Sevilla takımında oynayan 32 yaşındaki futbolcu, burada UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Perotti, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giydi.

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