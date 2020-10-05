Son dakika: Diego Perotti Fenerbahçe'de!
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe, Roma forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, İtalya'nın Roma Kulübünden Arjantinli futbolcu Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son 5,5 sezonda Roma forması giyen Perotti, bu sürede 138 maçta 32 gol attı. Perotti geride kalan sezonda ise Serie A'da 21 maça çıkıp, 5 gol kaydetti.
Kariyerinde 6 sezon İspanya'nın Sevilla takımında oynayan 32 yaşındaki futbolcu, burada UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Perotti, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giydi.
Ailemize hoş geldin Diego Perotti! 💛💙 pic.twitter.com/atik5QxKiV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020
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