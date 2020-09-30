Erol Bulut’un 11’i hazır

Ligin 4. haftasında Karagümrük'ü konuk edecek F.Bahçe'nin 11'i hazır.

Ligin 4. haftasında Karagümrük'ü konuk edecek F.Bahçe'nin 11'i hazır. Teknik direktör Erol Bulut, eldivenleri Altay'a verecek. Savunmada Gökhan-LemosTisse-Caner dörtlüsü değişmeyecek. Ortada SosaGustavo, önlerinde Ozan, kanatlarda Thiam ile Ferdi, en uçta da Samatta oynayacak.

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