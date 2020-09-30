30 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Erol Bulut’un 11’i hazır

Erol Bulut’un 11’i hazır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

Ligin 4. haftasında Karagümrük'ü konuk edecek F.Bahçe'nin 11'i hazır.

Ligin 4. haftasında Karagümrük'ü konuk edecek F.Bahçe'nin 11'i hazır. Teknik direktör , eldivenleri Altay'a verecek. Savunmada Gökhan-LemosTisse-Caner dörtlüsü değişmeyecek. Ortada SosaGustavo, önlerinde Ozan, kanatlarda Thiam ile Ferdi, en uçta da Samatta oynayacak.

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