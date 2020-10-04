04 Ekim 2020, Pazar
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'GÜZEL BİR ORTA YAPTIM'
Jose Sosa maç sonunda mutluydu. Arjantinli yıldız "İçeride Samatta'yı gördüm, o boşlukta güzel bir orta yaptım. Kimin asist yaptığından, gol attığından çok galip gelmemiz gerekiyordu. Bunu başardık"
Sosa’dan al da at
Tangocu, Samatta’nın ikinci golünde müthiş işler yaptı. Tecrübeli yıldız, sağ kanattan kaçtı. Öyle bir kesti ki Samatta bomboş kaldı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa sezona etkili başladı. Arjantinli yıldız, Karagümrük ile Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada da başarılı bir performans ortaya koydu. Orta sahada Luis Gustavo ve Ozan Tufan birlikte iyi uyum sağlayan 35 yaşındaki futbolcu, Mbwana'nın attığı 2. golde de büyük pay sahibiydi. Sağ kanattan nefis bir koşuyla sıfıra doğru yaklaşan tecrübeli futbolcu öyle bir orta kesti ki Karagümrük savunmasını çaresiz bıraktı. Samatta topla buluştuğunda etrafında hiçbir Karagümrüklü yoktu. O da rahat bir kafa vuruşuyla ağları havalandırmayı bildi. Rize'ye karşı 3 puanı getiren penaltıyı atan Sosa dün de yaptığı asistle istatistik kağıdını doldurmayı sürdürdü.
'GÜZEL BİR ORTA YAPTIM'
Jose Sosa maç sonunda mutluydu. Arjantinli yıldız "İçeride Samatta'yı gördüm, o boşlukta güzel bir orta yaptım. Kimin asist yaptığından, gol attığından çok galip gelmemiz gerekiyordu. Bunu başardık"
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