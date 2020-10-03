03 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Zajc’ın testi pozitif

Zajc’ın testi pozitif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

Genoa'ya kiralanan Miha Zajc corona virüse yakalandı. İtalyan ekibi, testi pozitif çıkan oyuncunun tedavisine başlandığını ve pazartesi gününe kadar evinde izolasyonda kalacağını açıkladı.

Genoa'ya kiralanan Miha Zajc corona virüse yakalandı. İtalyan ekibi, testi pozitif çıkan oyuncunun tedavisine başlandığını ve pazartesi gününe kadar evinde izolasyonda kalacağını açıkladı. Daha önce testi pozitif çıkan Vedat Muriç, tedavisinin ardından Lazio'da çalışmalara başlamıştı.
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