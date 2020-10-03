Zajc’ın testi pozitif

Genoa'ya kiralanan Miha Zajc corona virüse yakalandı. İtalyan ekibi, testi pozitif çıkan oyuncunun tedavisine başlandığını ve pazartesi gününe kadar evinde izolasyonda kalacağını açıkladı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ

Genoa'ya kiralanan Miha Zajc corona virüse yakalandı. İtalyan ekibi, testi pozitif çıkan oyuncunun tedavisine başlandığını ve pazartesi gününe kadar evinde izolasyonda kalacağını açıkladı. Daha önce testi pozitif çıkan Vedat Muriç, tedavisinin ardından Lazio'da çalışmalara başlamıştı.