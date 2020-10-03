Fenerbahçe'de 5 isim kadroya alınmadı

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler 5 futbolcuyu kadroya almadı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Deniz Türüç'ün kadro dışı bırakıldığı haberini yalanlasa da, bu ismi Karagümrük maçı kadrosuna almadı. Kanarya'da Türüç'ün yanı sıra 4 flaş isim daha kadroda kendisine yer bulamadı. İşte o yıldızlar...



5 İSİM KADRODA YOK



Fenerbahçe'de Zanka, Rodrigues, Dirar, Deniz ve Serdar Aziz, Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.

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