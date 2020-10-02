Fenerbahçe'de Papiss Cisse'nin lisansı çıktı | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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Lisansı çıktı! Fatih Karagümrük maçında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

'de Fatih Karagümrük maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusu olan yeni  'nin lisansı çıkarıldı. Senegalli golcünün hafta sonu maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan 'de sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, kritik mücadele öncesi Senegalli golcünün lisansını çıkardı. 35 yaşındaki futbolcu teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.


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