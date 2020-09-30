Fenerbahçe'den Diego Perotti çıkarması! İmza an meselesi
Kanat takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferi için bir süredir uğraştığı Diego Perotti için Roma ile son kez masaya oturacak. İtalyan medyasında yer alan haberlerde ise sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldızın transferinde son aşamada olduğu yazıldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Transfer sezonunun biteceği 5 Ekim'e kadar iki takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Diego Perotti'den vazgeçmiyor. Arjantinli yıldızın transferi konusunda uzun süredir Roma ile pazarlıkta olan sarı-lacivertliler, son kez İtalya'ya çıkarma yapacak. Roma'nın kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki kanat oyuncusu için istenen 2.5 milyon euro'luk bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışacak olan Kanarya, transferde tüm şartları zorlayacak.
ANLAŞMA AN MESELESİ
İtalyan medyasında da Fenerbahçe'nin Perotti transferiyle ilgili önemli bilgiler vardı. Football-italia, sarı-lacivertlilerin Arjantinli'nin transferi için bastırdığına vurgu yaparken, "Roma, transfere izin veriyor. Artık görüşmeler Perotti ile Fenerbahçe arasında. Anlaşma sağlanması umuduyla bu hafta bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Roma da bir yıl sonra sözleşmesi bitecek olan Perotti'den para kazanmak istiyor" ifadelerini kullandı.
SON 3 SEZONDA 51 MAÇ KAÇIRDI
Perotti, son 3 sezonda sakatlıklar nedeniyle toplam 51 maç kaçırdı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında istikrarlı bir şekilde oynayan Arjantinli, 2017- 18'de 14, 2018-19'da 24, 2019-20'da 13 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle yer alamadı. Fenerbahçe'nin son durumu hakkında da bilgi aldığı Arjantinli futbolcunun raporlarının iyi olduğu öğrenildi.
Roma ile 5 sezonda 138 resmi maça çıkan Diego Perotti, 32 kez rakip fileleri havalandırdı, 26 da asist yaptı. İtalya kariyerinde 1 kez kızaran Arjantinli, 14 de sarı kart gördü.
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Roma formasıyla geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta forma giyen Diego Perotti, 10 gole direkt katkı sağladı. Arjantinli futbolcu, 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.
(Fotomaç)
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