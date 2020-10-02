Papiss Cisse Fenerbahçe'ye gelmek için Spezia'yı reddetti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse'nin sarı-lacivertli kulübe gelmek için İtalya Serie A takımını reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.
Transferin dikkat çeken takımlarından olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak golcü oyuncu Papiss Cisse'yi, sağlık kontrolünden geçirdi ve yıldız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda forma giymek için talep ettiği imza parasından vazgeçen ve istediği 1.5 milyon Euro'yu 900 bin Euro seviyesine çeken 35 yaşındaki oyuncunun, önceki akşam İstanbul'a geldiği saatlerde İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'ya da 'hayır' dediği öğrenildi.
Senegalli golcü, 9 numaralı formayı giyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama