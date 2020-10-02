02 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Papiss Cisse Fenerbahçe'ye gelmek için Spezia'yı reddetti

Cisse F.Bahçe için o takımı reddetti!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

'nin yeni transferi 'nin sarı-lacivertli kulübe gelmek için A takımını reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri.

Transferin dikkat çeken takımlarından olan , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak golcü oyuncu 'yi, sağlık kontrolünden geçirdi ve yıldız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda forma giymek için talep ettiği imza parasından vazgeçen ve istediği 1.5 milyon Euro'yu 900 bin Euro seviyesine çeken 35 yaşındaki oyuncunun, önceki akşam 'a geldiği saatlerde A ekiplerinden Spezia'ya da 'hayır' dediği öğrenildi.

Senegalli golcü, 9 numaralı formayı giyecek.

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