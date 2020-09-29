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Volkan Demir: Nabil Dirar ve Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılacak

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Dirar ve Rodrigues kesin olarak Fenerbahçe'den ayrılacak." dedi.
29.09.2020
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