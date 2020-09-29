29 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Selçuk Şahin'in yeni görevi belli oldu!

Antrenmanı izlemişti! F.Bahçe'de görev alacak
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.09.2020

Uzun yıllar  formasını terleten , futbola veda ettikten sonra sarı-lacivertlilere geri dönüyor. Şahin'in sportif direktör ile birlikte görev alacağı belirtildi.

'de 12 sezon top koşturan ve oynadığı yıllarda sarı-lacivertlilerin sembol isimlerinden olan 39 yaşındaki , futbolu bıraktı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCISI

Kariyeri boyunca formasını giydiği bütün takımlara teşekkür eden tecrübeli yıldızın Fenerbahçe'ye döneceği öğrenildi. Şahin'in, sportif direktör 'nun yardımcısı olacağı bildirildi.

SELÇUK ŞAHİN'İN VEDASI

Öte yandan Selçuk Şahin, Instagram hesabından yaptığı veda açıklamasında, futbolcu olmak için bütün engelleri aşarak hayallerine kavuştuğunu belirterek, "Benim için rüya gibi geçen tam 22 sene. Her güzel şeyin bir sonu var ve ben de her anını dolu dolu yaşadığım çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım bir kariyerin sonuna gelmiş oldum. Bu cümleyi yazmak gerçekten zor ama bugün itibarıyla profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca formasını giydiği kulüplere de teşekkür eden Selçuk, "Bu uzun yolculukta hayallerimi başlatan Silifkespor'a, kariyerimde önemli bir sıçrama yaşatan Hatayspor'a, futbolu gerçekten öğrendiğim İstanbulspor'a; sahip olduğum her şeyi bana veren, rüyalarımı gerçeğe dönüştüren ve çocukluk aşkım Fenerbahçe'ye, başka bir kültür yaşatan FC Wil'e, 'ye tekrar dönmemi sağlayan ve özlediğim heyecanı tekrar yaşatan 'ne; oynamaktan, camianın içinde olmaktan büyük keyif aldığım ve gurur duyduğum şanlı 'ye, çok büyük bir ailesi olan 'a ve son olarak bu camialarda bana görev veren, güvenen yönetici abilerime, hocalarıma, oyuncu arkadaşlarıma, çalışan emekçilere ve olmazsa olmaz bütün taraftarlara sonsuz teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk ayrıca "Bu uzun serüvende istemeden kırdığım, üzdüğüm birileri varsa hakkınızı helal edin. Her son bir başlangıçtır. Başka bir serüvende tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın." görüşlerine yer verdi.

Ahmet Selim Kul: Visca Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe transferde atağa kalktı! 2 imza 2 ayrılık F.Bahçe transferde atağa kalktı! 2 imza 2 ayrılık
Quintero iddiası! Quintero iddiası!
Erol Bulut'un planı tuttu! Erol Bulut'un planı tuttu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör