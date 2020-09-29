29 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı hazırlıklarına yedeklerle start

Karagümrük’e yedeklerle start
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Zorlu Galatasaray derbisi sonrası günü izinli olarak geçiren Fenerbahçe, ligin 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli takımda Galatasaray maçında ilk 11'de görev alan futbolcular dünü izinli geçirdi. Diğer oyuncular ise çift kale maç yaptılar. Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kadıköy'de Karagümrük'ü konuk edecek takım hazırlıklarına bugün tam kadro devam edecek.

SELÇUK ŞAHİN'DEN NOKTA!
Eski Fenerbahçeli Selçuk Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu. 39 yaşındaki Şahin oynadığı diğer takımların yanı sıra, "Sahip olduğum her şeyi bana veren, rüyalarımı gerçeğe dönüştüren, çocukluk aşkım" dediği F.Bahçe'ye teşekkür etti.

KALECİ MUSLERA'YA BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Fenerbahçe, "G.Saray Kaptanı 'nın annesinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Muslera ve ailesine başsağlığı diliyoruz" mesajı ile Nando'ya başsağlığı diledi.

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