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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de savunma tamam sıra hücumda

Savunma tamam sıra hücumda
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Süper Lig'in 3. hafrasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşan iyi bir görüntü verdi. Mücadelede Galatasaray 90 dakikada ceza sahasında 6 kez topla buluşabildi. Bulut artık ‘gol çalışmalarına’ yönelecek.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon defans hatalarından çok çekmiş, Jailson ve Luiz Gustavo'yu bu bölgede oynatmak zorunda kalmıştı. Derbiye yeni transferler , Tisserand, Lemos ve Caner'den kurulu geri dörtlüyle çıkan Kanarya, Galatasaray'a 90 dakika boyunca ceza sahasında 6 kez topla buluşma fırsatı verirken, gol şansı tanımadı. Ligde geride kalan üç haftada kalesinde sadece 1 gol gören defans hattı şimdiden camiadan güvenoyu aldı. Teknik direktör Erol Bulut idmanlarda artık hücum organizasyonlarına daha fazla ağırlık verecek. Öncelikle Samatta ilk 11'e monte edilecek. Tanzanyalı golcünün istediği toplarla buluşturulması sağlanacak. Orta saha oyuncularından da daha fazla golü düşünmeleri istenecek.

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