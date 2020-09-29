Fenerbahçe'de savunma tamam sıra hücumda
Süper Lig'in 3. hafrasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe iyi bir görüntü verdi. Mücadelede Galatasaray 90 dakikada ceza sahasında 6 kez topla buluşabildi. Bulut artık ‘gol çalışmalarına’ yönelecek.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon defans hatalarından çok çekmiş, Jailson ve Luiz Gustavo'yu bu bölgede oynatmak zorunda kalmıştı. Derbiye yeni transferler Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos ve Caner'den kurulu geri dörtlüyle çıkan Kanarya, Galatasaray'a 90 dakika boyunca ceza sahasında 6 kez topla buluşma fırsatı verirken, gol şansı tanımadı. Ligde geride kalan üç haftada kalesinde sadece 1 gol gören defans hattı şimdiden camiadan güvenoyu aldı. Teknik direktör Erol Bulut idmanlarda artık hücum organizasyonlarına daha fazla ağırlık verecek. Öncelikle Samatta ilk 11'e monte edilecek. Tanzanyalı golcünün istediği toplarla buluşturulması sağlanacak. Orta saha oyuncularından da daha fazla golü düşünmeleri istenecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama