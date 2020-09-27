27 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Galatasaray- Fenerbahçe maçının ardından Ferdi Kadıoğlu paylaşımda bulundu

Ferdi'den maç sonu flaş paylaşım!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. haftasında oynanan - maçının ardından sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu hesabından Luyindama ile olan ikili mücadele sonrası kolunun son halini paylaştı.

'de en çok merak edilen maçların başında gelen - derbisi iki takımında sayısız pozisyona girmesine rağmen gol bulamaması sonucu 0-0 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmaya 78. dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil olan Fedi Kadıoğlu maç sonu paylaşımı damga vurdu. Genç futbolcu maç esnasında Luyindama'nın kendisine yaptığı hareketin sonucunda kolunda oluşan yaranın fotoğrafını maçın ardından hesabından paylaştı.


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