22 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Max Kruse: Sakatlığım Fenerbahçe’nin suçu

Sakatlığım F.Bahçe’nin suçu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

F.Bahçe'den sonra Union 'e giden Max Kruse, F.Bahçe'de sakatlığının yanlış teşhis edildiğini iddia etti.

F.Bahçe'den sonra Union 'e giden Max Kruse, F.Bahçe'de sakatlığının yanlış teşhis edildiğini iddia etti. UniWon ile ilk maçında 20 dakika oynayan Kruse, "F.Bahçe'de sakatlandığımda 6 hafta sahalardan uzak kalacağım söylendi. Sonra 6 ay sürdü, demek ki teşhis doğru değildi" diye konuştu.
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