Erol Bulut'tan derbi yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut, sarı-kırmızılı takım karşısında galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bulut'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"GALİP GELMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Futbolcu olarak oynamanın heyecanı farklı, teknik direktör olarak çıkmak farklı. Her şeyinizi ortaya koyarsınız, bugün de o şekilde galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

SAMATTA'DAN İLERLEYEN DAKİKALARDA FAYDALANACAĞIZ"

"Samatta İngiltere'de antrenmanlara katılıyordu. Bizimle tam olarak 1 antrenmana çıktı. Bugün gol yollarında ondan ilerleyen dakikalarda faydalanacağız."

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