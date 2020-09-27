27 Eylül 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Bulut Terim'e karşı seriyi sürdürmek istiyor!
Fenerbahçe Galatasaray'ı ‘kontrollü güç’ stratejisi ile yıkmayı hedefleyecek. Orta sahada topa sahip olunup, hızlı ataklar ve ezeli rakibin hatalarından gol aranacak.
Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut galibiyet için planını hazırladı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında deplasmanda maça kontrollü bir oyunla başlayacak. Orta sahada bol pas ile topa sahip olmayı planlayan Kanarya, öncelikle Galatasaray'ın temposunu kesmeye çalışacak. Kanatlardan geliştirilecek hızlı ataklar ve presle rakipten kapılacak toplarla gol aranacak. EROL Bulut, hafta içi yapılan idmanlarda öğrencilerine hem güven aşıladı hem de Galatasaray'ın zaaflarını anlattı. Savunmada hata yapmamaları gerektiğini hatırlatan genç hoca, saha içinde birbirleriyle yardımlaşmalarını istedi. Bulut, derbiden alınacak 3 puanın uzun lig maratonu öncesi kendilerine kredi kazandıracağını belirtip, "Sahaya yüreğinizi koyun. Arma için oynayın" dedi. Ezeli rakibine karşı rekabette 50-34 üstün olan Fenerbahçe'de sakat ve cezalı yok.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama