27 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Bulut Terim'e karşı seriyi sürdürmek istiyor!

Bulut Terim'e karşı seriyi sürdürmek istiyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

'ı ‘kontrollü güç’ stratejisi ile yıkmayı hedefleyecek. Orta sahada topa sahip olunup, hızlı ataklar ve ezeli rakibin hatalarından gol aranacak.

Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam 'a konuk olacak 'de teknik direktör Erol Bulut galibiyet için planını hazırladı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında deplasmanda maça kontrollü bir oyunla başlayacak. Orta sahada bol pas ile topa sahip olmayı planlayan Kanarya, öncelikle Galatasaray'ın temposunu kesmeye çalışacak. Kanatlardan geliştirilecek hızlı ataklar ve presle rakipten kapılacak toplarla gol aranacak. EROL Bulut, hafta içi yapılan idmanlarda öğrencilerine hem güven aşıladı hem de Galatasaray'ın zaaflarını anlattı. Savunmada hata yapmamaları gerektiğini hatırlatan genç hoca, saha içinde birbirleriyle yardımlaşmalarını istedi. Bulut, derbiden alınacak 3 puanın uzun lig maratonu öncesi kendilerine kredi kazandıracağını belirtip, "Sahaya yüreğinizi koyun. Arma için oynayın" dedi. Ezeli rakibine karşı rekabette 50-34 üstün olan Fenerbahçe'de sakat ve cezalı yok.
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