21 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Nabil Dirar gidiyor!

Nabil Dirar gidiyor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.09.2020

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren ekiplerden biri olan Fenerbahçe, sağ bek mevkisini eski oyuncusu Gökhan Gönül ve 'dan Nazım Sangare'yle güçlendirmişti. Bu gelişmeler sonrası Nabil Dirar'a yol göründü.

olarak 'dan Nazım Sangare'yi transfer eden 'da, Nabil Dirar'a yol göründü. Sarı-lacivertlilerle 2022'ye sözleşmesi bulunan Faslı oyuncunun, sağ bek mevkisindeki rekabette geride kaldığı belirtildi. Dirar'a geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Toulouse talip olmuştu.

F.Bahçe Livaya ile protokol imzaladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Hedef 2'de 2! İşte F.Bahçe-Hatayspor 11'leri Hedef 2'de 2! İşte F.Bahçe-Hatayspor 11'leri
Samatta’da dev rakip! Oyuncunun babası açıkladı Samatta’da dev rakip! Oyuncunun babası açıkladı
F.Bahçe Livaja ile protokol imzaladı! F.Bahçe Livaja ile protokol imzaladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör