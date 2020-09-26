Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta'dan iddialı sözler! "Kupalar kazanmaya geldim"
Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından forvet bölgesine transfer edilen Mbwana Samatta, iddialı konuştu. Tanzanyalı golcü, sarı-lacivertlilerde kupalar kazanmaya geldiğini söyledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Aston Villa kulübünden kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, imza töreninin ardından FB TV'ye açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğini belirterek, "Sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak" dedi.
10 NUMARANIN YENİ SAHİBİ
Tanzanyalı golcü, sarı-lacivertli taraftarların tutkusunu duyduğunu da ifade ederek, "Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" diye konuştu. Samatta'nın Kruse'den boşalan 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Erol Bulut'un antrenman eksiği olmayan golcü oyuncuyu, Galatasaray derbisinin kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.
4 YILLIK KONTRAT
Sağlık kontrolünden sağlam çıkan Mbwana Samatta, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Tanzanyalı forvetin bu sezon kiralık olarak forma giyeceği, sezon sonunda bonservisinin de alınacağı açıklandı. Resmi siteden, "Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO
Sarı-lacivertliler, Samatta için Aston Villa'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sportif sonuçlara bağlı olarak İngiliz ekibine azami 750 bin euro da bonus verileceği açıklandı. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedellerinin ise iki kulüp tarafından eşit paylaşılacağı bildirildi.
PAS+TAKTİK ÇALIŞTILAR
Derbi hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler dün basına açık bölümde pas ve istasyon çalışmaları yaptı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda daha sonra taktik çalışma gerçekleştirildi. (Fotomaç)
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