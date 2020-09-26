Fenerbahçe'de 2 transfer 4 ayrılık
Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok. Sarı-lacivertli ekibin, 3-4 isimle yollarını ayırması beklenirken, 2 transfer daha yapması planlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Artık sona yaklaşıldı. Samatta ile bu sezonki 14. takviyesini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin bir kanat oyuncusu ile forvete bir golcü daha alarak transferi noktalaması bekleniyor. Santrfor adayları Porto'lu Ze Luis, Choupo-Moting ve Papiss Cisse... Ze Luis için Porto'ya kiralama konusunda son teklif yapıldı. Olumlu yanıt gelmezse boşta olan Choupo-Moting ve Papiss Cisse'den biri alınacak. Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi Cisse'nin daha düşük maliyetli olması nedeniyle bir adım önde olduğu gelen haberler arasında. Kanatlara için de Diego Perotti ve Samuel Kalu için çalışmalar sürüyor. Garry Rodrigues, Dirar ve Frey'in ise takımdan ayrılmaları bekleniyor.
KALU: GİDEYİM Mİ?
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr, Samuel Kalu'nun Fenerbahçe'ye transferi için kendisine danıştığını açıkladı. Rohr, "Son görüşmemizde bana bu konudaki görüşümü sordu. Ona gelişimi için Fransa ve Bordeauux'nun sunacağı seviyenin Türkiye'ye göre daha fazla olduğunu söyledim" diye konuştu.
CISSE TAKİBE ALDI
Papiss Cisse, Instagram'dan Fenerbahçe'yi takibe aldı. Senegalli forvetin bu hareketi, sarı-lacivertli takıma transfer olacağı iddialarını kuvvetlendirdi. Cisse daha önce Beşiktaş'ı da sosyal medya hesabından takip etmişti. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe'den haber beklediği öğrenildi. (Fotomaç)
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