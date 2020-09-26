26 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 2 transfer 4 ayrılık

Fenerbahçe'de 2 transfer 4 ayrılık
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.09.2020

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok. Sarı-lacivertli ekibin, 3-4 isimle yollarını ayırması beklenirken, 2 transfer daha yapması planlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Artık sona yaklaşıldı. Samatta ile bu sezonki 14. takviyesini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin bir kanat oyuncusu ile forvete bir golcü daha alarak transferi noktalaması bekleniyor. Santrfor adayları Porto'lu Ze Luis, Choupo-Moting ve ... Ze Luis için Porto'ya kiralama konusunda son teklif yapıldı. Olumlu yanıt gelmezse boşta olan Choupo-Moting ve Papiss Cisse'den biri alınacak. Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi Cisse'nin daha düşük maliyetli olması nedeniyle bir adım önde olduğu gelen haberler arasında. Kanatlara için de Diego Perotti ve Samuel Kalu için çalışmalar sürüyor. Garry Rodrigues, Dirar ve Frey'in ise takımdan ayrılmaları bekleniyor.

KALU: GİDEYİM Mİ?

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr, Samuel Kalu'nun Fenerbahçe'ye transferi için kendisine danıştığını açıkladı. Rohr, "Son görüşmemizde bana bu konudaki görüşümü sordu. Ona gelişimi için Fransa ve Bordeauux'nun sunacağı seviyenin Türkiye'ye göre daha fazla olduğunu söyledim" diye konuştu.

CISSE TAKİBE ALDI

Papiss Cisse, Instagram'dan Fenerbahçe'yi takibe aldı. Senegalli forvetin bu hareketi, sarı-lacivertli takıma transfer olacağı iddialarını kuvvetlendirdi. Cisse daha önce Beşiktaş'ı da sosyal medya hesabından takip etmişti. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe'den haber beklediği öğrenildi. (Fotomaç)

Samatta'dan iddialı sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Samatta'dan iddialı sözler! Kupalar kazanmaya geldim Samatta'dan iddialı sözler! "Kupalar kazanmaya geldim"
Bulut son kararını bugün verecek! Bulut son kararını bugün verecek!
Bulut için derbi sözleri! Kader maçı olabilir Bulut için derbi sözleri! "Kader maçı olabilir"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör