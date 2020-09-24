Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare'nin bonservis bedeli belli oldu! Murat Sağlam detayı
Fenerbahçe, Nazım Sangare transferi karşılığında 1 milyon 750 bin Euro ve Murat Sağlam'ın bonservisini Fraport TAV Antalyaspor'a verecek.
Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare'yi transfer etti. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kanarya, milli futbolcu Nazım Sangare için Akdeniz ekibine 1 milyon 750 bin Euro bonservis ücreti ve Murat Sağlam'ın bonservisini verecek.
MURAT SAĞLAM ANTALYASPOR'DA!
Sağ beke Gökhan Gönül'ü transfer ederek güçlendiren Fenerbahçe, tecrübeli bekin yedeği olarak ise Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi transfer ederek doldurdu.
Kanarya bu transfer karşılığında ise yine sağ bek mevkisinde forma giyen genç oyuncusu Murat Sağlam'ı takasta kullandı. Böylelikle 22 yaşındaki Murat Sağlam Antalyaspor'a transfer oldu.
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