24 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yeni transferi Barış Sungur'u Muğlaspor'a kiraladı

Transfer resmen açıklandı! F.Bahçe'den 3. Lig'e...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.09.2020

Fenerbahçe, Bucaspor'dan kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki Barış Sungur'u, 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'a kiraladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin sezon başında Bucaspor'dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki Barış Sungur, 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'a kiralandı.

Daha önce Kırşehir Belediyespor'a transferi gündemde olan ancak kulübün oynama garantisi vermemesi üzerine İstanbul'a geri dönen Barış Sungur, Muğlaspor'la kontratı imzaladı.

Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz'in sözleşme imzalattığı Barış Sungur, yeni takımında hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde en az 15 maç oynama garantisi bulunuyor.

Resmen açıkladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Resmen açıkladı! F.Bahçe'ye transfer olmak istiyorum Resmen açıkladı! "F.Bahçe'ye transfer olmak istiyorum"
Takasta gidecek isim belli oldu! Sangare karşılığında... Takasta gidecek isim belli oldu! Sangare karşılığında...
F.Bahçe'ye Samatta'nın ardından bir golcü daha! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'ye Samatta'nın ardından bir golcü daha! Anlaşma sağlandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör