Fenerbahçe yeni transferi Barış Sungur'u Muğlaspor'a kiraladı

Son dakika transfer haberleri... Samatta'nın ardından ikinci forvet için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe transfer girişimlerini sürdürüyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilere Zamalek forması giyen 22 yaşındaki Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed'den transfer talebi geldi. İşte detaylar...