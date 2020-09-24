24 Eylül 2020, Perşembe
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Fenerbahçe yeni transferi Barış Sungur'u Muğlaspor'a kiraladı
Fenerbahçe, Bucaspor'dan kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki Barış Sungur'u, TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'a kiraladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'nin sezon başında Bucaspor'dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki Barış Sungur, TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'a kiralandı.
Daha önce Kırşehir Belediyespor'a transferi gündemde olan ancak kulübün oynama garantisi vermemesi üzerine İstanbul'a geri dönen Barış Sungur, Muğlaspor'la kontratı imzaladı.
Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz'in sözleşme imzalattığı Barış Sungur, yeni takımında hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde en az 15 maç oynama garantisi bulunuyor.
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