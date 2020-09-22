22 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Yeniler de yetmedi

Yeniler de yetmedi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

; ikinci yarıda Jose Sosa, Novak, Sinan Gümüş ve Mert Hakan’ı sahaya sürdü ancak golü bulmayı başaramadı.

Transfer döneminde şu ana kadar 13 oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, Kadıköy'de çıktığı ilk lig maçında puan kaybederken yeni oyuncular da bekleneni veremedi. Teknik direktör , ikinci yarıda neredeyse bütün yeni transferleri sahaya sürdü. Bulut; Jose Sosa, Filip Novak, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş ile hücum gücünü artırmayı hedefledi ancak plan tutmadı. Sarı-lacivertliler, 9 kişi kalan Atakaş Hatayspor'un savunmasını bir türlü aşmayı başaramadı. deplasmanında penaltıdan attığı golle galibiyeti getiren Jose Sosa ara pasları ve ortalarıyla etkili olmaya çalıştı ancak son vuruş bir türlü gelmeyince Kadıköy'de iki önemli puan uçmuş oldu.
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