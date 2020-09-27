Fenerbahçe Galatasaray derbisine lacivert formayla çıkacak

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a konuk olacağı mücadelede sarı-lacivertliler lacivert formayla sahada olacak.

Bu akşam lacivert forma, şort ve konç ile sahadayız.

#GSvFB pic.twitter.com/UuqcOwri5K