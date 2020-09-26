26 Eylül 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 105-72 OGM Ormanspor | MAÇ SONUCU

F.Bahçe Beko sezona galibiyetle başladı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 26.09.2020

ING 'nin açılış maçında , sahasında OGM Ormanspor'u mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Erkek Basketbol Takımı, ING 2020-21 sezonun açılış maçında OGM Ormanspor'u 33 sayı farkla yendi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Başkan , Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu takip etti. İlk çeyreği 20-15 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte vites yükselterek soyunma odasına 52-31 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte farkı 27 sayıya çıkaran sarı-lacivertli ekip, son periyoda 77-50 önde gitti. Fenerbahçe Beko, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 105-72 mağlup ederek sahadan ayrıldı.

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