21 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Marko Livaja ile ön protokol imzaladı!

F.Bahçe Livaja ile protokol imzaladı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

Santrfor arayışlarını sürdüren , birçok ismi listesine almıştı. Bu isimlerden biri olan yeniden sarı-lacivertli takımın gündemine geldi ve oyuncuyla ön protokol imzalandığı iddia edildi.

yeniden gündemde! Yunan basını, 'nin Hırvat santrfor ile ön protokol yaptığını iddia etti. AEK ile 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki golcünün, bir yandan kulübü ile maaşında iyileştirme karşılığı kontrat uzatma pazarlığını sürdürdüğü diğer yandan ise Fenerbahçe'yi koz olarak elinde tuttuğu belirtildi.

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