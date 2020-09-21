Max Kruse: Bundan sonrası FIFA'da

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden ve Union Berlin'le anlaşan Max Kruse, ayrılık sürecine dair açıklamalarda bulundu ve "Bundan sonrası FIFA'ya kalmış" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse yeni takımı Union Berlin'le Bundesliga'daki ilk maçında Augsburg'a 3-1 yenildi. Son 20 dakika oyuna giren Kruse F.Bahçe'nin kendisini FIFA'ya şikayet etmesiyle ilgili, "Böyle bir şeyin olacağı açıktı. Fikrimi verdim. Bundan sonrası FIFA'ya kalmış." yorumunu yaptı.

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