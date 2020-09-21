21 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Max Kruse: Bundan sonrası FIFA'da

Bundan sonrası FIFA'da
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden ve Union 'le anlaşan Max Kruse, ayrılık sürecine dair açıklamalarda bulundu ve "Bundan sonrası FIFA'ya kalmış" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse yeni takımı Union 'le Bundesliga'daki ilk maçında Augsburg'a 3-1 yenildi. Son 20 dakika oyuna giren Kruse F.Bahçe'nin kendisini FIFA'ya şikayet etmesiyle ilgili, "Böyle bir şeyin olacağı açıktı. Fikrimi verdim. Bundan sonrası FIFA'ya kalmış." yorumunu yaptı.

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