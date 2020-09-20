Fenerbahçe Hatayspor'u ağırlıyor

Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Hatayspor maçından galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Antalyaspor forması giyen milli futbolcu Nazım Sangare'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi sonrası bu bölgeye iki takviye birden yapmak isteyen Kanarya, tam 11 ismi gündemine aldı. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...