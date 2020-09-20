20 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Hatayspor'u ağırlıyor

Fenerbahçe Hatayspor'u ağırlıyor
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında ile Hatayspor, 'nda karşı karşıya gelecek. 21 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

, 'in 2. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon 'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

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