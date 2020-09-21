Fenerbahçe ve Hatayspor'da hedef 2'de 2! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Hatayspor'u ağırlayacak. İki takım da ligde 2'de 2 yapmak isterken, teknik direktörler Erol Bulut ve Ömer Erdoğan'ın ise ilk 11 tercihleri merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri...

Sezona Erol Bulut yönetiminde ve yepyeni bir kadroyla giren Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında bugün 20.00'de ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. İlk hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda geriden gelerek mağlup eden ve sezona iyi giren Kanarya, ilk iç saha maçına çıkacak. Ülker Stadı'ndaki mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, ilk hafta son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Hatayspor engelini de aşarak 2 maçta 6 puana ulaşmayı hedefliyor.

YENİLER İLK KEZ SAHNE ALIYOR

Sarı-lacivertlilerde Hatayspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Hatayspor, karşısında yeni transferlerin ilk 11'de yer alması bekleniyor. İlk maçta sonradan oyuna giren Enner Valencia ile Jose Sosa ve geçtiğimiz hafta takıma katılan Marcel isserand'ın ilk 11'de şans bulacağı ifade edildi. Sakatlığını atlatan Mert Hakan da ilk kez resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek. Tisserand'ın partneri olarak Serdar ile Lemos arasında kalan Erol Bulut'un, tercihini Serdar'dan yana kullanacağı belirtildi.

İLK KEZ RAKİP OLACAKLAR

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Hatay, geçen hafta son şampiyon Başakşehir'i 2-0 yenmişti. Güney ekibi, F.Bahçe ile ilk kez resmi maçta karşılaşacak. Kanarya, evindeki son 5 Süper Ligi maçının 4'ünü kazandı.

SON TAKTİKLER ÇALIŞILDI

Fenerbahçe bugünkü maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Can Bartu Tesisleri'nde Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Taktiksel ile bireysel çalışmalar üzerinde durulan idmanda, oyuncuların isteği gözden kaçmadı. Sarı-lacivertliler, bu idmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

ÖMER ERDOĞAN ÜMİTLİ

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, bugünkü randevu öncesinde umutlu konuştu. İlk hafta Başakşehir'i yendiklerini hatırlatan Erdoğan, "Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü F.Bahçe bayağı bir değişime gitti. Son galibiyetle iyi durumdayız. İnşallah oradan da yine güzel bir mücadeleyle iyi bir skorla Hatay'ımıza döneriz" dedi.

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