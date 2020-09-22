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FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan Galatasaray yorumu! "Çok farklı olacak"

Erol Bulut'tan derbi yorumu! Çok farklı olacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

'in 2. haftasında Ülker Stadı'nda ağırladıkları Hatayspor ile 0-0 berabere kalan 'de teknik direktör , karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan Bulut, "Galatasaray maçı Hatay maçından çok farklı olacak." dedi.

Teknik Direktörü , Hatayspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hücumda istediklerini yapamadıklarını belirten genç teknik adam, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Bulut, gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisinin ise Hatay maçından çok farklı geçeceğini vurguladı.

Erol Bulut'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İlk yarı istediğimiz gibi gitmese de oyun, 2. yarı daha baskılıydık. Rakibin kalemize gelmediği bir oyun oldu, böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı biliyorduk. Geçiş oyunları ile pozisyon bulmaya çalıştılar ama izin vermedik, bir tane pozisyonları yok. Bizim 3-4 pozisyonumuz var, rakip 9 kişi oynadı, şansları iyi değerlendiremedik. Hücum anlamında yetersiziz, çalıştığımız hücum organizasyonlarını oyuncularımız sahada benzer şekilde uygulamalıydı, oradan biraz uzaktık.

İstediğimiz, antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahada da uygulamamız gerekiyor, onun dışına çıkınca istediğimiz tablo ortaya çıkmıyor. Önümüzdeki haftalarda bunu göstermemiz gerekiyor. Hücum organizasyonlarını istediğimiz şekilde gerçekleştirsek, skor da farklı olurdu.

"GALATASARAY DERBİSİ FARKLI OLACAK"
Derbiler her zaman farklı oynanıyor, bu yıllardır böyle. Önümüzdeki hafta da böyle olacak. Bu hafta oynanan maçlara bakmaksızın, herkes maçlara farklı konsantre oluyor. Bu hafta çalışmalarımızı ona yönelik yapacağız ve ne olacağını göreceğiz"

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