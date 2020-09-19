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FENERBAHÇE

Nazım Sangare Fenerbahçe'ye yakın! İşte yapılan teklif

Sangare F.Bahçe'ye yakın! İşte yapılan teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Nazım Sangare için harekete geçti. Sarı-lacivertli takım, milli yıldızın transferinde mutlu sona yaklaşırken, 'a sunduğu teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ bek Nazım Sangare için ile görüştü. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak.

Takımın kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan Sarı-Lacivertliler, Nabil Dirar'ı ise başka bir takıma satmayı planlıyor. Nazım Sangare'yi daha önce Beşiktaş da istiyordu. Ancak son gelişmeler Nazım Sangare de ibreyi Fenerbahçe'ye doğru kaydırmış durumda. 26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Nazım Sangare 3 kez A Milli Takım formasını giydi.

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