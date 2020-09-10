10 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

2020-2021 sezonunun ilk maçında Çaykur Rizspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Akşam saatlerinde 'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek. Sarı-lacivertli kafile, buradan kara yoluyla Rize'ye gidecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, akşam saatlerinde 'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek. Sarı-lacivertli kafile, buradan kara yoluyla Rize'ye gidecek.

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı -Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.

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