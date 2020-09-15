15 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Vedat Muriqi KAP'a bildirildi! İşte Vedat Muriqi'nin bonservisi...

İşte Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

uzun süredir 'nin satışı için Serie A kulübü Lazio ile görüşüyordu. Vedat Muriqi'nin satış bedeli belli oldu. Fenerbahçe transferi 'a bildirdi.

Kulübü, Kosovalı forvet 'nin 17.5 milyon euro + bir sonraki satıştan %5 pay karşılığında Serie A ekibi Lazio'ya transfer olduğunu açıkladı.


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